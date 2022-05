Lo ha detto il ministro degli Esteri a margine dell'evento 'Techagricolture meeting Italia-Israele' a Napoli

(LaPresse) “Sono in partenza per New York, alle Nazioni Unite, dove si terrà un’importante sessione sulla ‘Food Security’. In questo momento l’insicurezza alimentare causata dall’invasione della Russia in Ucraina sta costruendo situazioni di instabilità in tutto il mondo, in particolare nei continenti più vulnerabili come Africa e America latina. È il momento di investire sempre di più nelle tecnologie per cercare di affrontare il tema della sicurezza alimentare al meglio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine dell’evento ‘Techagricolture meeting Italia-Israele’, promosso dall’ambasciata israeliana in Italia, da Confagricoltura e dall’Università Federico II di Napoli. “Solo il 6% dell’agricoltura italiana è interessata da processi 4.0. Noi dobbiamo cominciare a far aumentare sempre più questo numero, per permetterci di fare due cose: utilizzare al massimo il potenziale della nostra agricoltura e renderla più sostenibile”, ha aggiunto Di Maio.

