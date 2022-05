Nonostante la maggior parte dei combattimenti si tenga ora nell'Est del Paese, soprattutto in Donbass, i bombardamenti in altre zone non sono cessati

(LaPresse) Attacchi russi sulla città di Mykolaiv nella giornata di lunedì 16 maggio hanno colpito abitazioni e negozi. In serata i residenti hanno cercato di quantificare i danni, mentre la guerra, ormai giunta all’ottantatreesimo giorno, continua. Nonostante la maggior parte dei combattimenti si tenga ora nell’Est del Paese, soprattutto in Donbass, i bombardamenti in altre zone non sono cessati.

