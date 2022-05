Russi via dalla città di Kharkiv, il presidente ucraino Zelensky: "Ogni giorno di guerra rappresenta un aumento delle minacce globali, una nuova opportunità per la Russia di provocare instabilità in altre parti del mondo"

Ottantesimo giorno di guerra in Ucraina. Per la prima volta dall’inizio del conflitto il ministro della Difesa americano Austin ha avuto un contatto diretto, telefonico, con il collega russo Shoigu chiedendo un rapido cessate il fuoco. Il capo del Pentagono ha anche sottolineando l’importanza di preservare canali di comunicazione. L’esercito russo si sta ritirando dalla zona di Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Secondo il capo degli 007 ucraini, il generale maggiore Kyrylo Budanov, Putin sarebbe gravemente malato di cancro e in Russia sarebbe già in corso un golpe per rimuoverlo. Ancora bombe russe su Karkiv e Odessa.

IN AGGIORNAMENTO

8h01 Zelensky: “Da inizio guerra riconquistati oltre mille insediamenti”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha riconquistato, oggi, sei insediamenti dalle forze russe. Sono 1.015 in totale dall’inizio del conflitto a febbraio. “Ripristiniamo elettricità, approvvigionamento idrico, comunicazioni, trasporti, servizi sociali”, ha spiegato nel suo videomessaggio notturno. Zelesky ha aggiunto che “la graduale liberazione della regione di Kharkiv” dimostra che l’Ucraina “non lascerà niente al nemico”.

7h28 Zelensky: “Serve molta più pressione sulla Russia”

“Ogni giorno di guerra rappresenta un aumento delle minacce globali, una nuova opportunità per la Russia di provocare instabilità in altre parti del mondo, non solo qui in Europa. Pertanto, è necessaria molta più pressione sulla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

