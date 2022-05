Bufera sul ministro degli Esteri russo per le parole dette durante l'intervista a 'Zona Bianca su Rete 4

(LaPresse) Bufera sul ministro degli Esteri russo, intervistato a ‘Zona Bianca su Rete 4. “ll fatto che Zelensky sia ebreo non significa che in Ucraina non ci siano elementi nazisti. I peggiori antisemiti sono ebrei, anche Hitler aveva origini ebraiche”, le parole di Sergei Lavrov.

