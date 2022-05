Così il presidente ucraino in un video

(LaPresse) “Per la prima volta dall’inizio della guerra, questo corridoio verde ha iniziato a funzionare. Ci sono stati due giorni di cessate il fuoco per la prima volta nell’area. Più di cento civili sono già stati evacuati: donne e bambini in fuga dalle ostilità proprio lì, proprio nello stabilimento di Azovstal”. Lo ha detto in un video il presidente ucraino Zelensky. “Spero che domani ci siano tutte le condizioni necessarie per continuare la liberazione del popolo Mariupol. Contiamo di iniziare alle otto del mattino”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata