L'ex campione colpevole di bancarotta fraudolenta: dopo la sentenza va in cella

(LaPresse) Boris Becker portato in cella a bordo di un furgone penitenziario, dopo la condanna a Londra a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta. L’ex campione tedesco di tennis si era presentato in Tribunale con la compagna, Lilian de Carvalho Monteiro.

