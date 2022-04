Si tratta di una donna nata il 2 gennaio 1903

(LaPresse) E’ morta a 119 anni la donna riconosciuta come la persona più anziana del mondo. Si tratta di Kane Tanaka, giapponese, nata il 2 gennaio 1903. Era finita nel Guinness World Records come la persona vivente più anziana nel 2019 quando di anni ne aveva 116. La donna si è spenta il 19 aprile in un ospedale di Fukuoka, la sua città natale nel sud del Giappone, dove ha trascorso tutta la sua vita. Ora l’essere umano più anziano del mondo è Lucile Randon, una suora francese conosciuta come Sister Andre, di 118 anni, secondo il The Gerontology Research Group.

