Edifici costruiti in epoca zarista che avevano superato indenni le due guerre mondiali

(LaPresse) Il centro storico della città di Mariupol è stato quasi completamente distrutto a causa dei bombardamenti russi. La maggior parte degli edifici fu costruita in epoca zarista e non furono danneggiati neanche durante le due guerre mondiali. Sono pochissimi gli abitanti che vivono ancora nella città portuale a sud-est dell’Ucraina. Per le strade restano la devastazione e i corpi dei civili uccisi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata