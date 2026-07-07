Russia: droni ucraini colpiscono raffineria Omsk, il fumo si alza in cielo

Un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria nel polo industriale di Omsk, in Russia. Nelle immagini si vedono le fiamme e il fumo alzarsi in cielo dopo l’attacco. La raffineria di Omsk è la più grande della Russia, con una capacità di circa 460.000 barili al giorno. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l’attacco alla raffineria in un post su Telegram, senza però fornire dettagli, limitandosi a dire che «la maggior parte dei droni» diretti contro l’impianto sono stati distrutti e che non ci sono state vittime.