Siria, Macron incontra esponenti della società civile siriana a Damasco

Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato alcuni esponenti della società civile siriana a Damasco, in Siria L’arrivo del capo dell’Eliseo segna la prima visita di un leader occidentale di rilievo dal rovesciamento di Bashar al-Assad nel 2024.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era recato in Siria ad aprile, ma Macron è il primo leader dell’Europa occidentale o del Nord America a farlo. Successivamente il presidente francese si recherà ad Ankara, in Turchia, per il vertice della Nato, dove è prevista anche la partecipazione del presidente siriano Ahmad al-Sharaa, che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.