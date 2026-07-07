Iran, la salma di Ali Khamenei arriva nella città santa di Qom: folla immensa ad accoglierla

Quarto giorno dei funerali di Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid israelo-americano. Dopo l’omaggio alla Grande Moschea e la cerimonia funebre con milioni di persone per le vie di Teheran, la salma del leader supremo iraniano è arrivata lunedì nella città santa di Qom. La bara dell’ayatollah nel pomeriggio di martedì verrà portata in Iraq, a Najaf e Kerbala, città sacre per gli sciiti, e mercoledì tornerà in Iran per essere sepolta giovedì a Mashhad, città natale di Ali Khamenei.