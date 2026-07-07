Francia, oggi la sentenza su Marine Le Pen: giornalisti in attesa fuori dalla Corte d'appello di Parigi

Per Marine Le Pen, leader dell’estrema destra francese, è arrivata la giornata cruciale in cui si saprà di più del suo destino politico. La Corte d’appello di Parigi si pronuncerà oggi sulla sua eleggibilità nelle elezioni presidenziali del 2027, in cui i francesi saranno chiamati a scegliere chi succederà a Emmanuel Macron all’Eliseo. La sentenza è attesa oggi a partire dalle 13.30 e potrebbe richiedere diverse ore. Quello che il tribunale deciderà potrebbe ridisegnare la corsa per l’Eliseo del 2027. Gli esiti della decisione potrebbero essere diversi.