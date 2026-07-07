Australia, le misteriose sfere dello "Spazio" rinvenute sulla spiaggia a Forrest Beach

Sarebbero dei serbatoi a pressioni provenienti da un veicolo di lancio spaziale, le sfere non identificate rinvenute a Forrest Beach, nella parte settentrionale dello Stato del Queensland, in Australia. Lo riferisce l’Agenzia spaziale australiana. La polizia del Queensland ha dichiarato di aver mantenuto una zona di esclusione di 50 metri attorno a ciascuno degli oggetti fino alla loro rimozione.

L’agenzia spaziale ha dichiarato in un comunicato che “la posizione e le caratteristiche degli oggetti sono compatibili con i detriti di un razzo straniero che è recentemente rientrato nell’atmosfera dall’orbita. L’Agenzia sta continuando a collaborare con le autorità internazionali per confermare formalmente il veicolo di lancio e lo Stato da cui è partito”.

Gli oggetti sono stati recuperati ed esaminati dai soccorritori del Queensland, che ne hanno accertato la sicurezza, ha affermato l’agenzia spaziale.