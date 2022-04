"Stiamo cercando di difendere i nostri diritti, le case e le famiglie"

(LaPresse) “Ringrazio il Comune di Milano, la società Milan per il lavoro che stanno facendo. È un progetto importante per i ragazzi ucraini, che avranno la possibilità di finire la scuola in Italia e studiare l’italiano per inserirsi nella comunità”. Lo ha detto Andrij Shevchenko, ex campione del Milan, parlando a Palazzo Marino con il Sindaco di Milano Beppe Sala nel corso di una conferenza stampa per presentare il progetto ‘Insieme per l’Ucraina’. “Per me è molto importante sentire la vicinanza al popolo ucraino che ha bisogno di tanto aiuto in questo momento”, ha aggiunto. “Il mio popolo sta cercando di difendere i suoi diritti, la sua casa, la sua famiglia e dobbiamo farlo fino in fondo per avere un futuro libero. Noi desideriamo essere parte dell’Europa”, ha ribadito l’ex Pallone d’Oro.

