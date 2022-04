Il presidente ucraino Zelensky: "La responsabilità dell'esercito russo per i crimini di guerra è inevitabile, li trascineremo tutti in tribunale"

Cinquantesimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l’assedio di Mariupol, snodo strategico per Mosca sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista della propaganda di Putin. Nella città affacciata sul Mar d’Azov ci sono centomila civili in attesa di poter evacuare, ma le truppe russe hanno il controllo di tutte le vie d’uscita e annunciano di aver preso il controllo anche del porto.

09h59 Bombardamenti in regione Kharkiv, quattro morti in 24 ore

E’ di quattro morti e dieci feriti il bilancio dei bombardamenti avvenuti nelle ultime 24 ore nella regione di Kharkiv. Lo riporta il Kiev Indipendent citando il governatore locale Oleg Synehubov.

09h35 Le Pen: “Dopo pace Nato dovrà riprendere contatti con Russia”

“Quando un trattato di pace sarà segnato la Nato dovrà riprendere i contatti con la Russia. L’Occidente avrebbe molto da perdere da un avvicinamento della Russia alla Cina. Queste due superpotenze insieme possono rappresentare un pericolo”. Lo ha detto Marine Le Pen, candidata alle presidenziali francesi, in un’intervista a France 2.

09h01 Kiev conferma: “Soldati fatti prigionieri a Mariupol, ma meno di 1000”

Oleksiy Arestovych, consigliere capo dell’Ufficio del Presidente ucraino ha confermato che alcuni soldati di Kiev sono stati fatti prigionieri dai russi a Mariupol. Lo riporta l’agenzia Unian. “Devo dire che una parte della 36a Brigata Marine è stata fatta prigioniera – ha spiegato – ma non sono mille persone, è una totale bugia. Sono molte meno”.

08h23 Procura Kiev: “197 bambini uccisi e 351 feriti da inizio guerra”

Sono 197 i bambini uccisi e 351 quelli rimasti feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo riporta la procura generale di Kiev. La regione più colpita è quella di Donetsk. I numeri – viene precisato – sono da ritenersi assolutamente provvisori.

07h55 Incrociatore ‘Moskva’ affondato o abbandonato

L’incrociatore russo ‘Moskva’ colpito ieri da missili Neptune ucraini sarebbe affondato o abbandonato dai militari russi. Lo riporta la Cnn. Secondo quanto riportato dai media russi invece la nave sarebbe stata danneggiata dopo che un incendio ha fatto esplodere le munizioni che trasportava.

07h14 Australia impone nuove sanzioni contro 14 società russe

Il governo australiano ha imposto nuove sanzioni finanziarie nei confronti 14 aziende statali russe “di importanza strategica ed economica” per Mosca. Stando alla lista pubblicati sui canali ufficiali del governo, tra le aziende figurano la compagnia di trasporto Kamaz e le compagnie di shipping Sevmash and United Shipbuilding Corporation oltre a Ruselectronics e Russian Railways.

01h45 Zelensky: “Responsablità russi crimini guerra inevitabile”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha confermato che esperti forensi della Corte penale internazionale hanno visitato oggi Bucha per indagare su possibili crimini di guerra. “La responsabilità dell’esercito russo per i crimini di guerra è inevitabile. Li trascineremo tutti in tribunale. E non solo per quanto fatto a Bucha”, ha dichiarato. Il presidente ha aggiunto che continua la bonifica delle mine lasciate dalle truppe russe nel nord del paese. “Gli occupanti hanno lasciato decine di migliaia di proiettili inesplosi. Pertanto, chiunque voglia tornare a casa nel territorio liberato dovrebbe essere il più attento possibile. E informare immediatamente la polizia e i soccorritori nel caso in cui trovi un oggetto strano, un oggetto esplosivo”, ha spiegato.

