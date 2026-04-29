Pavia, giovane trovata morta in un campo: ferite sul corpo

Un primo esame del medico legale sul corpo della giovane trovata senza vita ieri in un campo a Cecima, in provincia di Pavia, ha rilevato la presenza di alcune ferite. Sarà l’autopsia a stabilire se siano riconducibili a una caduta o a un’aggressione. La vittima, Elisa Giugno, aveva 22 anni: della sua scomparsa, avvenuta alcuni giorni fa, era stata presentata denuncia.

Ieri i carabinieri del Reparto operativo di Pavia hanno effettuato un’ispezione nella casa di un ragazzo, amico della giovane trovata morta. Sul corpo della ragazza è stato disposto l’esame autoptico per accertare le circostanze della morte.