"I cosiddetti Paesi ostili ammettono di non poterne fare a meno"

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una riunione sull’energia, ha affermato che per l’Europa “al momento è impossibile sostituire il gas russo”. “Ciò che sorprende è che i ‘paesi ostili’ ammettono di non poter fare a meno delle risorse energetiche russe, incluso il gas naturale, per l’Europa il suo sostituto semplicemente non c’è”, ha aggiunto Putin.

