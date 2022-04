Frank R. James dice di aver sofferto per anni di disturbo da stress post traumatico

(LaPresse) Sui social network circola un video girato dal presunto responsabile della sparatoria avvenuta nella metropolitana di New York martedi. Frank R. James dice di avere “brutti pensieri” e di aver sofferto per anni di disturbo da stress post traumatico. “Sto tornando nella zona di pericolo”, dice riprendendosi in un video, mentre è alla guida di un veicolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata