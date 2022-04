Kiev parla di una "nuova Srebrenica"

(LaPresse) Orrore a Bucha, cittadina a 37 chilometri a nordovest di Kiev, dove il sindaco denuncia che potrebbero esserci oltre 300 morti tra i civili. Decine i cadaveri lasciati per strada. E le immagini che arrivano evidenziano la morte e la distruzione lasciata ovunque dai russi. Il ministero della difesa di Kiev, che ha pubblicato un agghiacciante video, parla di una “nuova Srebrenica” e accusa Mosca di atrocità e crimini di guerra. “I civili venivano giustiziati arbitrariamente, alcuni con le mani legate dietro la schiena, i corpi sparsi per le strade della città”, si legge in un tweet del ministero della Difesa ucraino.

