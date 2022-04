Oltre 500 rifugiati hanno raggiunto la città di Kazan

(LaPresse) Oltre 500 rifugiati dalle regioni di Donetsk e Luhansk, per lo più da Mariupol, sono arrivati in treno nella città russa di Kazan la sera di venerdì 1° aprile. I rifugiati, tra cui 99 bambini e 12 disabili, sono stati accolti da volontari e soccorritori presso la stazione ferroviaria centrale. Le autorità locali hanno fornito loro un alloggio temporaneo e assistenza medica. Alcune persone hanno affermato di essere evacuate da sole e di aver dovuto percorrere lunghe distanze a piedi finché non sono riuscite a trovare un posto sicuro. Alla domanda se c’era una possibilità di tornare, uno dei rifugiati di Mariupol ha detto che “sarà improbabile, non c’è più una città”.

