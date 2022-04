Il pontefice ai giornalisti non ha escluso di andare in Ucraina

(LaPresse) È inziato il 36° Viaggio Apostolico di Papa Francesco, che si è recato a Malta. Il pontefice sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un viaggio a Kiev, in Ucraina. Durante il volo per Malta, alla domanda di un cronista, Francesco ha risposto che quella di un eventuale suo viaggio a Kiev è una proposta sul tavolo.

