La città del nordest è contesa dalle due parti: molti cittadini sono fuggiti

(LaPresse) – Izyum è devastata dagli attacchi russi e dalla battaglia tra le forze di Mosca e quelle di Kiev, che si contendono la città del nordest, fondamentale per le sorti del conflitto in quella parte dell’Ucraina. Molti cittadini hanno lasciato Izyum il 13 marzo su un convoglio di bus, compreso il sindaco Valerii Marchenko, che però fa sapere che almeno 20mila persone sono ancora intrappolate in città.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata