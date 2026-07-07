Carceri, Ilaria Cucchi: "Grazie al governo i mafiosi sono liberi e gli ultimi in prigione"

Flash mob organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra che ha replicato una cella all’esterno della Camera dei deputati, in piazza Montecitorio, a Roma, per denunciare le difficili condizioni di vita all’interno delle carceri italiane, rese ancor più drammatiche dall’emergenza caldo in corso. Presenti, tra gli altri, i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e la senatrice Ilaria Cucchi, che ha denunciato: “In questo periodo più che mai quello stesso caldo che proviamo noi, loro lo devono subire 24 ore senza poter utilizzare nemmeno i ventilatori”, sottolinea, “perché il carcere ovviamente è popolato soprattutto dai cosiddetti ultimi”.

Una responsabilità politica, secondo la senatrice di AVS, che attacca il ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Ogni volta che assisto a scene del genere non posso non pensare al nostro ministro Carlo Nordio e alle sue promesse in campagna elettorale, tutte promesse ovviamente dimenticate”. “Grazie alle loro nuove leggi tutti i vari colletti bianchi, i vari mafiosi, sono fuori dalle carceri e quindi le carceri rimangono popolate solamente dai diseredati, dagli ultimi”, affonda Cucchi, secondo cui “degli ultimi, si sa, non importa niente a nessuno”.

Una situazione, quella delle carceri, che secondo la senatrice non ha rimedio, almeno sotto questo governo: “Nel momento in cui saremo noi a governare allora sì che si potrebbe porre rimedio al problema carceri. Fino ad allora, mi dispiace dirlo, non vedo nessuna speranza”, ammette, per poi concludere: “Il carcere si continuerà a riempire nel disinteresse di chi ci governa”, sottolinea, domandandosi retoricamente che qualora ponessero “rimedio al problema carceri, così come a tante altre situazioni legate ai diritti nel nostro Paese, poi dopo che argomenti hanno per parlare alla pancia della gente e alle paure della gente?”.