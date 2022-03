Incendio a Kharkiv

Le delegazioni di Ucraina e Russia oggi o domani in Turchia. Zelensky: pronti alla neutralità.

DIRETTA – IN AGGIORNAMENTO

08h53 – Kiev: azioni russe intorno a Chernobyl irresponsabili. Zona da smilitarizzare

Le azioni della Russia presso la centrale di Chernobyl in Ucraina sono “irresponsabili” e rappresentano una “minaccia molto seria”. Lo ha affermato tramite i social network la vice premier Ucraina Iryna Vereschuk parlando anche di “incendi significativi” scoppiati nella cosiddetta zona di esclusione. “Nel contesto della sicurezza nucleare, le azioni irresponsabili e non professionali dei militari russi rappresentano una seria minaccia non solo per l’Ucraina ma per centinaia di milioni di europei”, ha ribadito ancora Vereschuk.

08h15 – Bilancio bambini morti da inizio conflitto sale a 143

Sale a 143 il bilancio dei bambini morti in Ucraina dall’inizio del conflitto mentre i feriti sono 216. E’ il bilancio fatto dalla commissaria per i diritti umani del parlamento di Kiev, Lyudmila Denisova. Lo riporta Ukrinform.

06h45 – Zelensky: inizia nuovo round negoziati, lavoriamo per la pace

Nell’ultimo discorso alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha promesso di lavorare questa settimana per nuove sanzioni contro la Russia e ha parlato dell’imminente nuovo round di negoziati. “Ci attende un nuovo ciclo di negoziati, perché cerchiamo la pace. Veramente. Senza indugio. Come mi è stato detto, c’è un’opportunità e la necessità di un incontro faccia a faccia già in Turchia. Vedremo i risultati”, ha detto, sottolineando che le priorità per l’Ucraina restano “la sovranità e l’integrità territoriale. Zelensky, secondo quanto riposta Sky News, ha anche promesso di continuare con i suoi appelli ai parlamenti di altri Paesi: “Nessuno potrà nascondere l’interesse ucraino da qualche parte negli uffici politici”, ha detto.

06h13 – Kiev: Mosca ritira truppe che circondano capitale

L’esercito ucraino ha affermato che la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative nella sua ultima operazione. Lo riferisce il Guardian citando l’ultimo report dell’esercito ucraino.

“Le forze armate dell’Ucraina – si legge tra l’altro nel rapporto – continuano a infliggere perdite significative al nemico russo. Secondo le informazioni disponibili, negli ultimi cinque giorni, circa 600 corpi di militari (russi) uccisi in Ucraina sono stati portati nelle guarnigioni militari della regione di Nizhny Novgorod”.

06h03 – Zelensky, priorità sono sovranità e integrità territoriale

Le priorità dell’Ucraina al prossimo round di colloqui ucraino-russi in Turchia questa settimana saranno “sovranità e integrità territoriale”, ha affermato Volodymyr Zelensky nel suo discorso video notturno, secondo quanto riporta Sky News.”Le nostre priorità nei negoziati sono note: la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina sono fuori dubbio”, ha affermato il presidente ucraino. “Sono d’obbligo garanzie efficaci di sicurezza. Ovviamente, il nostro obiettivo è la pace e il ritorno alla vita normale nel nostro Paese il prima possibile”. Zelensky ha anche detto a giornalisti russi indipendenti che il suo governo avrebbe preso in considerazione la possibilità di dichiarare la neutralità e di offrire garanzie di sicurezza alla Russia, incluso il mantenimento dell’Ucraina libera dal nucleare

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata