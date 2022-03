Il batterista è morto in Colombia a 50 anni

Taylor Hawkins, 50 anni, per 25 batterista dei Foo Fighters e migliore amico del frontman Dave Grohl, morto durante un tour sudamericano con la rock band a Bogotà, aveva assunto diverse sostanze stupefacenti. L’ufficio del procuratore della Colombia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i test tossicologici sull’urina del corpo di Hawkins hanno rilevato preliminarmente 10 sostanze psicoattive e medicinali, tra cui marijuana, oppioidi, antidepressivi triciclici e benzodiazepine. Non ha fornito una causa di morte e le indagini sono in corso.”Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con tutti noi per sempre”, si legge sull’account Twitter ufficiale della band. “I nostri cuori sono con sua moglie, i suoi figli e la sua famiglia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata