Ungheria, allo zoo di Budapest è nata un'insolita amicizia tra una scimmietta e un formichiere

Un’amicizia fuori dal comune conquista lo zoo di Budapest. Protagonisti Boszi, una piccola scimmietta di una specie in via di estinzione, e Ricardo, un formichiere sudamericano grande venti volte più di lei. La scimmietta, appartenente al genere Leontopithecus, era stata sequestrata a trafficanti e, una volta arrivata allo zoo, si è ritrovata senza simili. Da qui il legame con il formichiere: i due mangiano insieme e spesso dormono uno accanto all’altro. Secondo i custodi, si tratta di un rapporto nato dal bisogno di compagnia dell’animale, rimasto orfano. Boszi era stata scoperta a gennaio nascosta in un minibus diretto dalla Moldavia verso l’Italia, senza documenti sanitari. I tamarini leone, originari del Brasile, sono a rischio estinzione da decenni a causa della distruzione del loro habitat.