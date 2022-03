Taylor Hawkins è morto a 50 anni in Colombia: ipotes infarto

Morto all’età di 50 anni Taylor Hawkins, batterista della rock band Foo Fighters. Il decesso è giunto durante un tour in Sudamerica: il gruppo avrebbe dovuto suonare venerdì sera a un festival a Bogotà, in Colombia. Al momento non si hanno dettagli sul decesso: il batterista sarebbe stato trovato senza vita nella sua stanza d’hotel, tra le ipotesi un infarto. La band in una dichiarazione ha definito la morte una “perdita tragica e prematura”. Hawkins lascia la moglie Alison e tre figli. Nato in Texas e cresciuto in California, Taylor ha suonato la batteria per i Foo Fighters per 25 dei 28 anni di vita della band.

