Prezzi carburanti, proroga taglio accise domani in Cdm. Salvini: “No rischi sui voli”

“Domani in Cdm sarà realizzata la misura per consentire di tenere sotto controllo il prezzo dei carburanti, come abbiamo fatto in questi mesi. Siamo stati più efficaci, più previdente, più tempestivi di altri e continueremo ad esserlo anche nelle prossime settimane soprattutto per evitare le conseguenze sul tasso di inflazione”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made In Italy Adolfo Urso a margine dell’assemblea di Unioncamere. “Vedremo i dati di aprile – ha osservato Urso – speriamo siano altrettanto confortanti” come quelli degli ultimi mesi anche guardando alla media di altri Paesi Ue.

Tajani: “Intervento sul costo del gasolio credo già domani”

“Ci sono 4 milioni di piccole e medie imprese nel nostro paese, e per far sì che i costi dell’energia non aumentino lavoreremo ancora una volta sulla questione del costo, soprattutto del gasolio, per cercare di aiutarvi, e lo faremo come governo credo domani”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani all’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia Verso la Conferenza nazionale dell’export 2026’ alle Ogr a Torino. “Siamo riusciti con alcuni provvedimenti del Consiglio dei ministri a far sì che Simest e Ice possano avere più fondi a disposizione per aiutare le imprese coinvolte dagli aumenti dei costi a causa dell’aumento del prezzo del petrolio“, ha aggiunto il vice premier.

Salvini: “Riserve jet fuel per tutto maggio, no rischio continuità voli”

“Le tensioni in aree strategiche per le energie stanno creando instabilità nei mercati. Il 50% del carburante per aerei destinato agli aeroporti italiani transita per Hormuz, mentre la restante metà è fornita da altri Paesi, tra cui Libia e Egitto. Precisiamo che le riserve disponibili in Italia garantiscono l’operatività almeno fino a tutto il mese di maggio. La nostra situazione risulta più solida rispetto a quella di gran parte degli Stati europei. Non siamo di fronte a un’emergenza che mette a rischio la sicurezza dei voli o la continuità del sistema. Il nostro Paese Regge, perché c’è un lavoro quotidiano coordinato tra il Mit, il Mase, l’Enac, i gestori aeroportuali e tutta la filiera”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo al Question Time alla Camera. “Non nascondiamo la preoccupazione, ma la stiamo gestendo”, ha aggiunto. “La pressione sui costi resta fortissima e se questo scenario dovesse prolungarsi sarà sempre più difficile garantire l’equilibrio per i cittadini. Il rischio è un aumento pe cittadini e imprese che al momento siamo riusciti a bloccare“.