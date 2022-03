Trentunesimo giorno di conflitto: la Russia starebbe cercando di portare rinforzi, attingendo dai militari stanziati in Georgia, secondo il Pentagono. A Kiev nuovo coprifuoco, da stasera a lunedì mattina

Continua, per il trentunesimo giorno, il conflitto in Ucraina: nella capitale Kiev e in altre città del Paese sono risuonate, in mattinata, le sirene per gli attacchi aerei russi. Si combatte a est, nella zona di Sumy. La Russia starebbe cercando di portare rinforzi, attingendo dai militari stanziati in Georgia, secondo il Pentagono. Da Mosca arriva l’ordine di concentrare gli sforzi nella zona del Donbass fino “alla sua completa liberazione”.

11h13 A Kiev nuovo coprifuoco, da stasera a lunedì mattina

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha annunciato un nuovo coprifuoco nella capitale Ucraina, per decisione del comando militare: scatterà alle 20 di stasera e durerà fino alle 7 di lunedì mattina. Secondo quanto annunciato da Klitschko, solo veicoli con permessi speciali possono circolare durante il coprifuoco e i residenti potranno solo uscire per andare nei rifugi quando risuoneranno gli allarmi.

10h01 Biden incontrerà 2 ministri ucraini a Varsavia

Il presidente Usa, Joe Biden, incontrerà oggi a Varsavia due ministri ucraini, cioè il ministro della Difesa Oleksii Reznikov e quello degli Esteri Dmytro Kuleba. Lo riporta l’agenzia Bloomberg sul suo sito, citando la Casa Bianca. All’incontro parteciperanno anche il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro della Difesa Usa Lloyd Austin.

7h11 Ucraina: sirene anti-aeree suonano in diverse città

Sirene anti-aeree sono risuonate in diverse città dell’Ucraina. Lo riporta la Bbc citando media locali. Fra le città in cui sono state udite le sirene ci sono la capitale Kiev, le città di Cherkasy e Kropyvnytskyi nel centro del Paese, Zaporizhia e Dnipro nel sudest, Zhytomyr nell’est, e Kharkiv e Sumy nel nordest.

