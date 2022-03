Migliaia di persone in piazza per chiedere la fine della guerra

(LaPresse) Migliaia di persone hanno manifestato a Londra in segno di solidarietà all’Ucraina. Organizzata dal sindaco della capitale, Sadiq Khan, la marcia è iniziata a Park Lane per poi dirigersi fino a Trafalgar Square. “Vogliamo che sappiano che nell’ora più buia non sono soli”, aveva dichiarato in precedenza Khan.

