Le immagini riprese da telecamere di sorveglianza di una scuola di Kenosha

I funzionari della scuola di Kenosha, nel Wisconsin, hanno rilasciato filmati di sorveglianza che mostrano un agente di polizia fuori servizio che preme un ginocchio sul collo di una ragazza di 12 anni per trattenerla durante una rissa all’ora di pranzo. Il fatto risale allo scorso 4 marzo, ma il filmato è stato diffuso dal distretto scolastico di Kenosha venerdì 18 marzo. Il video mostra Shawn Guetschow, che lavora come guardia di sicurezza presso la scuola, intervenire nella rissa e poi litigare con la ragazza. La 12enne sbatte la testa sul tavolo e poi cade a terra. A quel punto Guetschow spinge la testa della ragazza al suolo e preme il ginocchio sul suo collo per circa mezzo minuto, prima di ammanettarla e portarla fuori dalla mensa. Il padre della giovane ha denunciato penalmente Guetschow per aver utilizzato un tipo di contenzione vietato dallo scorso anno alle forze dell’ordine del Wisconsin. Ha detto che sua figlia è in terapia e vede un neurologo per le ferite riportate. Il distretto scolastico ha inizialmente collocato Guetschow in congedo retribuito, ma l’agente si è poi dimesso dal lavoro part-time con la scuola. Nella sua lettera di dimissioni, Guetschow si è lamentato del fatto che il distretto scolastico non lo ha sostenuto e che l’incidente ha gravato pesantemente sulla sua famiglia. Il distretto ha comunicato che non fornirà ulteriori dettagli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata