Le celebrazioni per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea

(LaPresse) L’operazione militare in Ucraina “è stata lanciata per evitare il genocidio dei russi”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando dal palco dello stadio Luzhniki di Mosca, dove si sono tenute le celebrazioni per l’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Giallo sugli stacchi durante il discorso di Putin sulla tv di Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata