Esplosioni Leopoli

E' il 23esimo giorno di guerra nel Paese. Di Maio: "Per accordo di pace servirà molto tempo"

In Ucraina è il 23esimo giorno di guerra. La giornata si apre con forti esplosioni anche a Leopoli, nella parte occidentale del Paese

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

09h47 – Lavrov: “Le sanzioni hanno sempre rafforzato la Russia”

09h42 – Resti di un missile colpiscono edificio a Kiev, 1 morto

Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a causa della caduta di resti di un missile su un edificio residenziale nel distretto di Podilskyi a Kiev. Lo riferisce il servizio di emergenza ucraino, citato da Cnn. I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l’incendio.

09h26 – Mosca: combattimenti in corso nel centro di Mariupol

Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha riferito che “sono in corso combattimenti nel centro di Mariupol”. Lo riporta Interfax.

09h11 – Di Maio: “Per accordo di pace servirà molto tempo”

“Credo che per un accordo di pace, inteso come risolvere le questioni legate alla sovranità e alla posizione dell’Ucraina ci vorrà tempo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Speciale Tg1. “E’ per questo che noi adesso dobbiamo dividere i due tavoli”, ha spiegato il ministro, “ci sarà il tavolo per l’accordo di pace finale, per il quale secondo me servirà tempo molto tempo” e un altro tavolo principale su cui dobbiamo lavorare che “è quello che ci serve per creare dei cessate il fuoco per permettere ai civili di andar via dalle città”.

08h44 – Pentagono: rischio minaccia nucleare se guerra si prolunga

Secondo una nuova valutazione della Defense Intelligence Agency del Pentagono, c’è il rischio che il presidente russo Vladimir Putin ricorra alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina dovesse prolungarsi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. “Poiché questa guerra e le sue conseguenze indeboliscono lentamente la forza militare russa”, Mosca “probabilmente farà sempre più affidamento sul suo deterrente nucleare”, ha affermato il tenente generale Scott Berrier, nel nuovo rapporto di 67 pagine sulle minacce mondialli.

08h26 – Colloquio Biden-Xi oggi alle 14

Il colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping si terrà oggi alle ore 13 GMT (le 14 italiane). Lo ha riferito la Casa Bianca.

08h08 Russia ha creato no-fly zone sul Donbass

La Russia ha creato una no-fly zone sulle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nel sud-est dell’Ucraina. Lo ha detto il portavoce delle milizie di Donetsk, Eduard Basurin, citato dall’agenzia Interfax.

In un’intervista sul canale televisivo Rossiya-24, rispondendo alla domanda diretta se sia stata creata una no-fly zone sul Donbass, Basurin ha risposto: “Sì, penso di sì”.

07h31 sindaco Leopoli conferma attacco vicino zona aeroporto

Alcuni missili “hanno colpito l’area vicino all’aeroporto di Leopoli. Non posso ancora dire l’indirizzo, ma sicuramente non è l’aeroporto”. Così il sindaco di Leopoli Andriy Sadovy su Telegram. “La situazione è ancora in corso di chiarimento”.

In un messaggio successivo, il sindaco specifica che è stata colpita una struttura dedicata alla riparazione degli aerei, ma “non ci sono vittime”, perché le attività erano state interrotte nei giorni scorsi.

06h57 intelligence Gb: Russia ha problemi logistici

Secondo gli analisti dell’intelligence britannica, la Russia è stata costretta a dirottare “un gran numero” di truppe per difendere le sue linee di rifornimento piuttosto che continuare i suoi attacchi in Ucraina. Lo riporta ‘The Guardian’ che sottolinea come il ministero della Difesa del Regno Unito abbia recentemente pubblicato un rapporto dell’intelligence in cui si afferma che i problemi logistici continuano ad affliggere la “vacillante” invasione russa dell’Ucraina.

“La riluttanza a manovrare attraverso il paese, la mancanza di controllo dell’aria e le limitate capacità di collegamento stanno impedendo alla Russia di rifornire efficacemente le proprie truppe anche con elementi essenziali di base come cibo e carburante”, sostiene il ministero della difesa britannico nel rapporto.

06h14 esplosioni e fumo all’aeroporto di Leopoli

Diverse esplosioni sono state sentite a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, pochi minuti dopo il suono delle sirene. Le immagini dei media locali mostrano del fumo salire dall’aeroporto internazionale.

01h42 Zelensky avverte mercenari: è peggior decisione vostra vita

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i mercenari che si uniscono alle forze russe in Ucraina. Sarebbe “la peggiore decisione della vostra vita”, ha detto in un videomessaggio pubblicato su Facebook. “Una lunga vita è meglio dei soldi che vengono offerti per una breve vita”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che l’Ucraina ha informazioni sul fatto che l’esercito russo sta reclutando mercenari da altri paesi. “Ma questo non li aiuterà”, ha aggiunto.

01h04 Mariupol subisce ogni giorno dai 50 ai 100 attacchi

Mariupol viene colpita ogni giorno da 50 a 100 proiettili di artiglieria. A comunicarlo è il consiglio comunale della città. “La città è sotto blocco da sedici giorni, più di 350.000 residenti di Mariupol continuano a nascondersi nei rifugi e negli scantinati dai continui bombardamenti delle forze di occupazione russe”, recita il comunicato citato dalla Cnn. “Circa l’80% del patrimonio immobiliare della città è stato colpito, di cui quasi il 30% non può essere ripristinato”. Le informazioni sulle vittime dell’attacco al teatro utilizzato come rifugio, ha aggiunto il consiglio, sono ancora in fase di chiarimento.

00h55 esercito russo continua a bombardare area Luhansk

Il governatore dell’Oblast di Luhansk, Serhiy Haidai, ha riferito che l’esercito russo sta cercando di prendere Rubizhne e continua a bombardare l’area. Haidai, citato da Kyiv Independent, ha detto che i combattimenti sono in corso in tutta la regione.

00h42 operativi 8 dei 9 corridoi umanitari concordati, compreso Mariupol

Otto dei nove corridoi umanitari concordati per oggi in Ucraina, incluso uno fuori Mariupol, hanno potuto operare come previsto. Lo ha dichiarato il ministro responsabile delle operazioni, Iryna Vereshchuk, citato dalla Cnn.

Quasi 800 auto private, ha spiegato, hanno lasciato Mariupol, con più di 2.000 persone che hanno attraversato il territorio occupato dalla Russia fino alla città di Zaporizhzhia entro metà serata. Il corridoio pianificato tra Kharkiv e Vovchansk, vicino al confine russo, non è stato aperto a causa dei bombardamenti delle forze russe, ha aggiunto Vereshchuk.

00h36 Intelligence Usa, rischio minaccia nucleare da Russia se guerra si prolunga

Ci si può aspettare che Vladimir Putin arrivi alla minacce nucleari contro l’Occidente se l’Ucraina continuerà a resistere all’invasione russa. E’ quanto emerge da un nuovo rapporto della Defense Intelligence Agency, citato da Bloomberg. “Un’estesa occupazione di parti del territorio ucraino minaccia di ridurre il numero delle forze armate russe disponibili, così come il suo arsenale di armi modernizzato, mentre le conseguenti sanzioni economiche potrebbero causare una prolungata depressione economica e uno stato di isolamento diplomatico”, ha affermato il tenente generale Scott Berrier, direttore della Dia. La combinazione della resistenza ucraina e delle sanzioni economiche minaccerà la capacità della Russia di “produrre munizioni a guida di precisione”, ha dichiarato in un’audizione alla Commissione per i servizi armati della Camera degli Stati Uniti. “Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia”, ha aggiunto Barrier, il paese “probabilmente farà affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico in patria e all’estero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata