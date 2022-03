L'edificio si trova nella città di confine di Przemysl

(LaPresse) Una scuola in Polonia, sul confine, è stata trasformata in rifugio per i profughi in fuga dall’Ucraina. Si trova nella città di confine di Przemysl, una delle principali vie di fuga dal Paese in guerra. Sono almeno un migliaio le persone che, fino ad ora, hanno trovato rifugio in questo spazio temporaneamente allestito per loro.

