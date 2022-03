Conversazione telefonica dopo la liberazione di Ivan Fedorov rapito dai russi

(LaPresse) – ll sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, catturato dalle truppe russe e liberato dalla prigionia dopo uno scambio con 9 soldati di Mosca, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Grazie per non avermi abbandonato. Ho bisogno di un paio di giorni e poi sono pronto a tornare ai suoi ordini per rendere più vicino il giorno della vittoria”, ha detto Fedorov. “Due giorni non posso garantirteli, sei giovane, te ne basta uno”, la risposta ironica del presidente.

