La struttura può ospitare circa 240 persone: sono per lo più donne e bambini in fuga dalla guerra

(LaPresse) Il palazzetto dello sport di Medyka, al confine polacco con l’Ucraina, trasformato in un centro per rifugiati. La struttura può ospitare circa 240 persone: sono per lo più donne e bambini in fuga dalla guerra. Il sindaco della città polacca, Marek Ivasieczko, ha riferito che il centro sportivo, è però arrivato ad ospitare quasi 600 rifugiati. Sino ad ora circa 5.000 persone sono passate dal centro sportivo di confine, dove vengono raccolti beni di prima necessità e alimenti. “Le persone che sono qui si sentono al sicuro”, ha detto Ivasieczko. Sul posto sono presenti anche esperti e psicologi che assistono i rifugiati, soprattutto i bambini.

