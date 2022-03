Ancora esplosioni nella notte nella periferia di Kiev. Usa a Cina: "Basta finta neutralità di Pechino, si schieri dalla parte delle regole"

Le navi da guerra russe intorno a mezzanotte hanno sparato missili e artiglieria sulla costa marittima ucraina vicino a Tuzla, a sud di Odessa. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. “Hanno sparato un’enorme quantità di munizioni da una grande distanza”, ha fatto sapere su Facebook. Secondo Gerashchenko, la Russia vuole testare il sistema di difesa costiera dell’Ucraina. Stando a quanto riferito, non ci sono stati tentativi di fare sbarcare le truppe.

6h29 amb Usa alla Nato: “Basta finta neutralità Pechino, si schieri da parte regole”

Sulla guerra in Ucraina la Cina deve “schierarsi dalla parte dell’ordine basato sulle regole”. La sollecitazione viene dall’ambasciatrice americana alla Nato, Julianne Smith, durante una conference call con diverse testate, tra cui La Repubblica, alla vigilia della ministeriale in programma oggi. Alla domanda ‘Cosa pensa degli sforzi della Ue affinché la Cina agisca da mediatore?’ Smith risponde: “Penso che l’obiettivo dell’incontro di Roma tra il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan e la controparte cinese fosse inviare un messaggio abbastanza chiaro che gli Usa sono ansiosi di vedere dove si collocano tutti i paesi del mondo – inclusa la Repubblica Popolare – rispetto al conflitto in Ucraina, e che devono schierarsi dalla parte dell’ordine basato sulle regole. Questo non è il momento di sedersi in disparte o fingere di poter rimanere neutrali”.

1h34 Blinken: “Mancato ingresso Kiev nella Nato non è concessione a Russia”

Il segretario di Stato americano Tony Blinken ha definito un “riflesso della realtà” il fatto che il presidente ucraino Zelensky abbia ammesso che Kiev che non entrerà a far parte della Nato a breve. “Non credo sia una concessione” alla Russia, ha detto Blinken alla Cnn. “Penso che prima di tutto sia un riflesso della realtà il fatto che anche prima di questa aggressione da parte della Russia, l’Ucraina non sarebbe entrata nella Nato domani. A maggior ragione, come abbiamo visto, quando Putin diceva che le loro preoccupazioni per l’Ucraina erano incentrate sulla sua ammissione alla Nato, era sbagliato. Era una bugia”, ha aggiunto. Blinken ha definito “straordinario” il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e ha affermato che il sostegno continuerà “per assicurarsi che abbia i mezzi per difendersi”.

1h30 esplosioni udite in periferia Kiev

Esplosioni sono state udite nella periferia di Kiev, con le sirene dei raid aerei tornate a suonare. Lo riferisce una squadra della Cnn sul campo. Le esplosioni sono iniziate dopo il tramonto.

1h19 Zelensky: “Posizioni nei negoziati più realistiche ma serve tempo”

“Gli incontri continuano. Mi è stato detto che le posizioni nei negoziati sembrano più realistiche. Tuttavia, è necessario ancora più tempo affinché le decisioni siano nell’interesse dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, in un discorso poco prima delle 2 del mattino ora locale, facendo il punto sui negoziati tra Kiev e Mosca.

