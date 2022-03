Non solo ucraini in fuga dal loro Paese, c'è anche chi decide di tornare a casa per dare una mano

(LaPresse) Mentre migliaia di rifugiati continuano a fuggire dall’Ucraina tormentata dalla guerra, moltissimi espatriati ucraini stanno cercando di fare ritorno in patria. In centinaia si sono messi in fila per ore fuori dalla stazione ferroviaria di Przemysl, in Polonia, per prendere un treno che li riporti a casa. All’inizio della terza settimana di conflitto sempre più immigrati ucraini da tutto il mondo stanno facendo ritorno nel proprio paese. Da quando è iniziata l’invasione russa, 186.000 persone sono tornate in Ucraina, l’83% delle quali ucraine, secondo la guardia di frontiera polacca. Alcuni vogliono tornare per unirsi ai loro cari, altri per aiutare in ogni modo possibile, sia come operatori sanitari che nell’esercito. “Abbiamo in programma di tornare in famiglia e decideremo con la famiglia cosa fare dopo”, ha detto Olga Simanova, 56 anni, rientrata dalla Germania e diretta a Vinnica, nel centro dell’Ucraina. “Torno per aiutare, sono un’operatrice sanitaria, negli ospedali c’è bisogno”, aggiunge Iryna Orel, 50enne di Odessa, che vive in Polonia.

