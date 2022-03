Il presidente Zelensky: "I negoziati proseguono in giornata". Cina a Usa: "No diffondere notizie false"

Due esplosioni molto forti sono state udite dal centro di Kiev intorno alle 5 ora locale (le 4 di mattina italiane). A riportarlo è la Cnn su proprio sito.

AGGIORNAMENTO

6h57 Kiev bombardato edificio residenziale di 10 piani

A Kiev, nel distretto Podilsk di Kiev, l’esercito russo questa mattina ha colpito un edificio residenziale di dieci piani. Subito dopo si è verificato un incendio dal primo al quinto piano. Lo riporta il sito del ‘Kiev Indipendent’, che cita un post delle autorità ucraine. Alle 6.46 ora locale (le 5.46 italiane) l’incendio è stato localizzato e alle 6.51 è stato spento. Una persona è ricoverata in ospedale.

6.26 Zelensky: “Negoziati riprendono, grazie a giornalista tv russa”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky afferma che i colloqui tra le delegazioni ucraine e russe proseguiranno nel corso della giornata. Parlando in un video, Zelensky ha affermato che la delegazione ucraina ha svolto un buon lavoro durante i colloqui di ieri. Non ha fornito ulteriori dettagli. Il presidente ucraino detto di aver parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett come parte degli sforzi per “porre fine rapidamente alla guerra” e raggiungere una “pace onesta”. Bennett, che ha cercato di mediare una soluzione pacifica, ha anche parlato lunedì con il presidente russo Vladimir Putin. Zelensky ha menzionato una dipendente della TV di stato russa che ha interrotto il principale programma di notizie serali su Russian Channel 1 correndo in uno studio con un poster contro la guerra in Ucraina. La donna è stata poi arrestato dalla polizia. Il presidente ucraino si è rivolto di nuovo ai soldati russi, esortandoli a smettere di combattere. “Vi sto offrendo una possibilità di sopravvivere”, ha detto. Nel tentativo di sostenere l’economia gravemente martoriata dalla guerra, Zelensky ha annunciato un piano per ridurre drasticamente le tasse per le imprese.

6H20 Guterres (Onu), guerra come spada di Damocle su economia globale

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha sottolineato come la guerra della Russia contro l’Ucraina stia tenendo “una spada di Damocle” sull’economia globale, in particolare i paesi in via di sviluppo poveri che devono affrontare prezzi di cibo, carburante e fertilizzanti alle stelle e che ora vedono il loro granaio “ceh viene bombardato”. Guterres ha detto ai giornalisti che “Russia e Ucraina rappresentano più della metà della fornitura mondiale di olio di girasole e circa il 30 per cento del grano mondiale” e che “i prezzi dei cereali hanno già superato quelli all’inizio dell’era araba La primavera e le rivolte per il cibo del 2007-2008”.

1h28 Cina a Usa, non diffondere informazioni false

La Cina “si oppone risolutamente a qualsiasi parola e azione che diffonda informazioni false o distorca e screditi la sua posizione”. E’ quanto ha dichiarato il direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi, nel colloquio di Roma con il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan, come riferito dall’agenzia Xinhua. “Tutte le parti dovrebbero esercitare la massima moderazione, proteggere i civili e prevenire una crisi umanitaria su larga scala. La Cina ha fornito assistenza umanitaria di emergenza all’Ucraina e proseguirà i suoi sforzi a tal fine”. E’ quanto ha dichiarato il direttore della Commissione Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi, nel colloquio di Roma con il consigliere per la Sicurezza Nazionale Usa, Jake Sullivan, come riferito dall’agenzia Xinhua. Yang ha anche affermato “che è importante chiarire il contesto storico della questione ucraina, andare a fondo dell’origine del problema e rispondere alle legittime preoccupazioni di tutte le parti”.

00h31 Media, possibile riunione Nato con Biden prossima settimana

I leader della Nato stanno valutando di tenere una riunione straordinaria a Bruxelles alla fine della prossima settimana, a cui parteciperanno il presidente Joe Biden e altri capi di stato. Lo riferiscono funzionari statunitensi e stranieri, citati da Cnbc. Il presidente Usa intanto ha twittato: “Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione russa. Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare vite ucraine. Daremo il benvenuto a braccia aperte ai rifugiati ucraini”.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force. We will send money and food and aid to save Ukrainian lives. We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

LEGGI ANCHE – LA DIRETTA DEL 14 MARZO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata