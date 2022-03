Colloqui Macron con Biden e con il presidente ucraino

9h59 Kiev: “Bombardato stabilimento aerei non aeroporto”

L’aeroporto di Kiev non sarebbe stato colpito nel bombardamento di questa mattina. Lo riferisce la Bbc citando fonti dell’amministrazione comunale. Ad essere finito sotto attacco invece sarebbe lo stabilimento di produzione degli aeromobili Antonov sito a 10km dalla capitale.

08h12 Bombardato aeroporto Antonov a Kiev

L’aeroporto Antonov di Kiev è stato bombardato dai russi, lo dicono le autorità della capitale ucraina. Lo riporta la Bbc. L’aeroporto, noto anche come Hostomel, è il più grande scalo internazionale ucraino per i voli cargo ed è anche una base militare. Alcuni video che circolano in rete fanno vedere una colonna di fummo sopra l’aeroporto.

07h33 Attacco edificio a Kiev, almeno due morti e tre feriti

Almeno due persone sono morte e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo in un edificio residenziale a Kiev. Lo riferisce Kyiv Independent.

06h26 Covid, Oms: guerra Ucraina rischia peggiorare pandemia

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) teme che la guerra in Ucraina possa peggiorare la pandemia di Covid-19 e sta cercando di fare di più per limitare la diffusione delle malattie infettive. Lo riporta Kyiv Independent. I casi nella regione sono in calo rispetto alla settimana precedente, ma c’è un rischio significativo che ci siano malattie e decessi più gravi a causa dei bassi tassi di vaccinazione in Ucraina, così come tra gli oltre 2 milioni che sono fuggiti dal paese nelle aree circostanti. Il tasso di vaccinazione contro il Covid-19 dell’Ucraina è di circa il 34%, mentre quello della vicina Moldova è di circa il 29%, secondo Our World In Data.

06h10 Croce Rossa: necessario cessate fuoco per prevenire scenario peggiore

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato che “uno scenario peggiore attende le centinaia di migliaia di civili intrappolati da pesanti combattimenti a Mariupol, a meno che le parti non raggiungano urgentemente un accordo umanitario concreto”. Lo riporta Kyiv Independent. La città è sotto l’assedio russo da oltre 12 giorni.

06h06 Nuovo sindaco di Melitopol indagata per tradimento

La Procura generale ucraina ha avviato un’indagine per alto tradimento su Galina Danilchenko, il nuovo sindaco di Melitopol, città occupata dai russi dopo che era stato rapito e accusato di terrorismo il sindaco, Ivan Fedorov. Lo riportano i media statunitensi. Melitopol è sotto il controllo russo

05h30 Cina: “Forniture militari a Russia? Preoccupati per situazione”

La Cina “è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”. Così il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, in merito alla richiesta della Russia a Pechino di forniture militari, come annunciato dal Financial Times. La priorità della Cina è “impedire che la situazione di tensione in Ucraina sfugga al controllo. È una situazione davvero sconcertante”. “Speriamo sinceramente che la situazione si allenti e che la pace torni presto”, ha aggiunto Liu, sottolineando “di non averne mai sentito parlare” di alcuna notizia che la Cina possa essere disposta ad aiutare la Russia con l’equipaggiamento militare. Oggi il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan si recherà a Roma per colloqui con il principale funzionario di politica estera cinese, Yang Jiechi.

05h00 colloqui Macron con Biden e Zelensky

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato domenica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in due diverse conversazioni, discutendo degli sforzi per arrivare ad un cessate il fuoco e a negoziato. Lo riferiscono fonti vicine all’Eliseo secondo cui Macron, “ha presentato le sue condoglianze per la morte del giornalista Brent Renaud . Hanno convenuto di rafforzare le sanzioni già adottate contro la Russia, di sostenere l’Ucraina e di prendere tutte le iniziative per fermare i combattimenti. Rimarranno in stretto contatto su tutto questo nei giorni a venire”.

Alla telefonata con Zelensky, Macron, “ha espresso il suo pieno sostegno e ha elencato aiuti aggiuntivo che l’Unione europea ha deciso di fornire al Vertice di Versailles. Si sono scambiati opinioni sulla continuazione dei negoziati tra Russia e Ucraina”, ha affermato la fonte.

00h01 Zelensky: “No-fly zone o missili cadranno su Paesi Nato”

“Se non chiudete il nostro cielo, è solo questione di tempo prima che i missili russi cadano sul vostro territorio, sul territorio della Nato, sulle case dei cittadini della Nato”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio, secondo quanto riporta ‘The Kyiv Independent’.

