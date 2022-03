Il ministro degli Esteri a Chișinău: "Progetto da 10 milioni di euro con Unhcr"

(LaPresse) L’Italia ha firmato martedì un accordo da dieci milioni di euro con la Moldavia per aiutare il Paese, il più povero d’Europa, a far fronte alla crisi dei rifugiati ucraini. In una conferenza stampa nella capitale Chișinău, il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha affermato che l’obiettivo è aiutare donne e bambini e proteggere i rifugiati più vulnerabili, in collaborazione con l’UNHCR, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Di Maio ha anche annunciato un sostegno immediato in beni di prima necessità, con una spedizione umanitaria iniziale con otto tonnellate di aiuti. Il ministro degli Esteri moldavo Nicu Popescu ha sottolineato che sono oltre 300.000 i rifugiati ucraini entrati nel piccolo Paese, che ha una popolazione di due milioni e mezzo di persone, dall’inizio dell’invasione russa.

