Il presidente Usa: "La guerra ha unito il mondo che ama la libertà"

“Con questo nuovo finanziamento ci muoviamo urgentemente per aumentare ulteriormente il sostegno al coraggioso popolo ucraino mentre difende il proprio Paese”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden in merito al provvedimento da 1.500 miliardi di dollari che prevede anche 13,6 miliardi per l’Ucraina. “Con questo disegno di legge, invieremo un messaggio al popolo americano, un messaggio forte che Democratici e Repubblicani possono effettivamente unirsi e fare qualcosa per adempiere alle nostre responsabilità più elementari”, ha spiegato. “Questo disegno di legge include anche finanziamenti storici, 13,6 miliardi di dollari per affrontare l’invasione russa dell’Ucraina e l’impatto sui Paesi circostanti”, ha affermato. L’invasione della Russia ha “unito persone in tutta l’America, unito i nostri due partiti al Congresso e unito il mondo amante della libertà per agire con urgenza e determinazione”.

