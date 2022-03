Il video pubblicato sui social media dal Battaglione Azov

(LaPresse) Il video pubblicato dal Battaglione Azov dell’Ucraina sui social media ha mostrato una potente esplosione che ha distrutto un grattacielo nella città sudorientale di Mariupol. Il filmato del drone condiviso dall’unità delle forze speciali, che include membri di un gruppo politico di estrema destra, mostra anche incendi divampanti e densi pennacchi di fumo scuro che si alzano da diversi edifici della città portuale. Mariupol, che si trova sul Mar d’Azov, è circondata dalle forze russe ed è stata recentemente oggetto di pesanti bombardamenti. È stata tagliata fuori dalle forniture di cibo, acqua, elettricità e riscaldamento per più di una settimana, nonostante i precedenti colloqui sulla creazione di corridoi umanitari per l’evacuazione dei civili. Da quando ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio, Mosca ha condotto un attacco su più fronti e ha circondato diverse città. La lotta per la città meridionale di Mariupol è cruciale perché la sua conquista potrebbe consentire alla Russia di creare un “corridoio” terrestre lungo la costa verso la Crimea, strappata all’Ucraina nel 2014.

