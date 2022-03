Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza

(LaPresse) Ennesimo video shock in arrivo dall’Ucraina dove si è arrivati al 19° giorno di guerra. Una telecamera di sicurezza ha infatti ripreso un missile russo cadere tra i passanti nel centro di Kiev. Stando a quanto spiegato dai media locali si tratta di un frammento di un razzo intercettato dal sistema di difesa antiaerea ucraino. Nel video si vede un uomo camminare a bordo strada con le buste della spesa in mano mentre dall’altro lato un secondo uomo passeggia in un parco: all’improvviso il missile si schianta contro un tram. Il bilancio parla di sei feriti e un morto.

