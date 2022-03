Manifestazione nella capitale tedesca e in molte altre città europee

(LaPresse) Decine di migliaia di persone si sono radunate domenica 13 marzo nelle città di tutta Europa per protestare contro la guerra in corso in Ucraina. A Berlino migliaia di persone hanno risposto all’invito dei sindacati a marciare da Alexanderplatz – dal nome dello zar russo Alessandro I – verso un luogo vicino alla Porta di Brandeburgo. Il cielo azzurro e il clima mite hanno contribuito ad aumentare l’affluenza alla manifestazione nella capitale tedesca. Molti partecipanti hanno portato bandiere blu e gialle, i colori nazionali dell’Ucraina. Manifestazioni anche a Varsavia, Londra, Francoforte, Amburgo e Stoccarda.

