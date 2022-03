Fonte: Instagram

Le immagini postate sui social del presidente ucraino

“Una visita ai nostri combattenti feriti. Guarite presto, ragazzi. Io credo: il miglior regalo sarà la nostra vittoria!”. È quanto si legge sul profilo Facebook ufficiale del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a commento di un video che lo mostra camminare nelle strade circondato di persone in divisa, poi entrare in un ospedale dove stringe la mano a medici e personale. In una stanza, parla con alcuni uomini feriti. Zelensky consegna anche medaglie ai militari ricoverati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

