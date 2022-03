Il presidente replica alle accuse di Mosca

(LaPresse) Volodymyr Zelensky nega che in Ucraina siano mai state sviluppate armi chimiche o di distruzione di massa. “Siamo un paese ragionevole, un popolo ragionevole e io sono padre di due bambini”, afferma il presidente ucraino in un videmessaggio pubblicato sui canali social, rispondendo alle accuse di Mosca contro gli Usa di “attivit√† biologiche militari in Ucraina”. La Russia ha anche chiesto per questo motivo una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

SEGUI LA DIRETTA – ULTIM’ORA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata