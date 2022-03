Colpito il convoglio russo lungo 64 km. Zelensky: "Non fabbrichiamo armi chimiche"

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere “le attività biologiche militari degli Stati Uniti sul territorio dell’Ucraina“. La richiesta russa è stata annunciata in un tweet dal suo vice ambasciatore alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, e segue il rifiuto dell’amministrazione Biden delle accuse russe secondo cui l’Ucraina gestisce laboratori chimici e biologici con il supporto degli Stati Uniti. Polyansky ha affermato che la Russia ha chiesto che il Consiglio di sicurezza si riunisca venerdì.

A Kharkiv intanto le forze russe hanno bombardato un istituto di ricerca nucleare. Lo ha affermato Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. È stato colpito un edificio in cui sono presenti apparecchiature che potrebbero rilasciare radiazioni se venissero danneggiate, ha aggiunto. Secondo l’ufficio del presidente, non c’è stato alcun cambiamento nelle radiazioni. Il bombardamento ha provocato un incendio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a spegnerlo.

AGGIORNAMENTO

8h11 Raid anche su Ivano-Frankivsk e Lutsk nell’ovest del Paese

Le autorità locali ucraine hanno reso noto che i russi hanno attaccato nei pressi di due aeroporti nella parte ovest dell’Ucraina nelle città di Ivano-Frankiivsk e Lutsk, luoghi lontani dall’epicentro del conflitto. Questo potrebbe indicare una nuova direzione della guerra.

8h25 Mosca annuncia presa di Volnovakha da parte milizie Donbass

Le forze armate del Donbass hanno liberato la città di Volnovakha. Lo ha affermato venerdì il rappresentante ufficiale del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov. Lo riporta la Tass. “Un gruppo di truppe della Repubblica popolare di Donetsk ha liberato la città di Volnovakha. Anche gli insediamenti di Olginka, Veliko-Anadol e Zeleny Gay sono stati presi sotto controllo”, le sue parole. La città si trova a nordi di Mariupol.

7h07 leader Ue, Russia garantisca corridoi umanitari

“Chiediamo alla Russia di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Deve garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina e consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andarsene”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dei leader Ue, diffusa nella notte, dopo l’incontro a Versailles. “Siamo determinati ad aumentare ulteriormente la nostra pressione su Russia e Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e restiamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni”, si legge ancora.

6h51 Dnipro sotto attacco missilistico, esplosioni anche a Lutsk

In Ucraina, Dnipro è sotto attacco missilistico.Lo riporta l’agenzia ucraina, Ukrinform, secondo la quale almeno tre attacchi aerei sono stati segnalati intorno alle 6:10 nel distretto Novokadatskyi di Dnipro. Colpiti un asilo nido, un condominio e una fabbrica di scarpe. Sul posto stanno lavorando i soccorritori per spegnere l’incendio, almeno una persona sarebbe morta. Esplosioni anche a Lutsk.

6h38 Leader Ue, sia garantita sicurezza e protezione impianti nucleari

“La sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini siano immediatamente garantite con l’assistenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale dei leader Ue, diffusa nella notte, dopo il vertice di Versailles di ieri. “Chiediamo che la Russia cessi la sua azione militare e ritiri tutte le forze e l’equipaggiamento militare dal territorio dell’Ucraina immediatamente e incondizionatamente – si aggiunge – e rispetti pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti”.

6h14 Cina, situazione grave, evitare escalation

Il premier cinese Li Keqiang definisce “grave” la situazione in Ucraina e offre l’aiuto di Pechino per svolgere un “ruolo positivo” per la pace, pur continuando a rifiutarsi di criticare la Russia. Li Keqiang nella conferenza stampa annuale annuncia di “sostenere e incoraggiare tutti gli sforzi che contribuiscano a una soluzione pacifica della crisi”. Obiettivo “urgente ora è prevenire un’escalation della tensione e che la situazione vada fuori controllo”.

6h02 Zelensky, in Ucraina non si fabbricano armi chimiche

“Sono il presidente di un paese corretto. E padre di due bambini. E sulla mia terra non sono state fabbricate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa. Il mondo intero lo sa. E se la Russia farà qualcosa del genere contro di noi, riceverà le sanzioni più severe”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

1h45 Smantellato convoglio russo lungo 64 km fuori Kiev

Le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano che l’enorme convoglio russo di veicoli, carri armati e artiglieria lungo 40 miglia (64 chilometri) rimasto fuori dalla capitale ucraina dalla scorsa settimana è stato smantellato e ridistribuito. Unità corazzate sono state viste nelle città vicino all’aeroporto Antonov a nord di Kiev, alcuni veicoli si sono spostati nelle foreste, ha riferito Maxar. Il convoglio era arrivato fuori dalla capitale all’inizio della scorsa settimana, ma la sua avanzata sembrava essersi arrestata a causa delle segnalazioni di carenza di cibo e carburante. Funzionari statunitensi hanno anche affermato che le truppe ucraine hanno colpito il convoglio con missili anticarro.

1h01 Onu, 2,3 mln di persone fuggite e 1,9 mln sfollati interni

Oltre agli oltre 2,3 milioni di persone fuggite dalla guerra in Ucraina, secondo i funzionari delle Nazioni Unite circa 1,9 milioni di persone sono sfollati interni. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che la maggior parte degli sfollati interni si sta allontanando dalla prima linea e dirigendo a ovest verso Leopoli. La situazione umanitaria “continua a deteriorarsi a un ritmo allarmante”, ha affermato, “finora, noi – insieme ai nostri partner – abbiamo raggiunto più di 500.000 persone con una qualche forma di assistenza umanitaria in Ucraina, inclusi cibo salvavita, riparo, coperte e forniture mediche”.

