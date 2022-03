Il viaggio di Acmos, Borders-Sul Confine, Fondazione Benvenuti in Italia e Generazione Ponte in Romania

(LaPresse) Da Torino a Siret, al confine tra Romania e Ucraina, per portare aiuti umanitari. E portare in Italia otto persone in fuga dalla guerra. E’ il viaggio a scopo umanitario organizzato pochi giorni fa da Acmos, Borders-Sul Confine, Fondazione Benvenuti in Italia e Generazione Ponte: i beni raccolti sono stati consegnati alle amministrazioni regionali transfrontaliere di Chernivtsi, in Ucraina, che collabora col Comune di Siret, in Romania. Al ritorno, nella notte tra martedì e mercoledì, il convoglio umanitario ha portato in Italia due famiglie, cinque adulti e tre minori, ospitati da un privato. “Quello che abbiamo fatto è una goccia nel mare se pensiamo alla situazione in Ucraina. Torniamo avendo toccato con mano una volta ancora che la solidarietà tra i popoli è forte ed è in grado di arginare la violenza” spiega Diego Montemagno, presidente di Acmos.

