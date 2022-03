A Mariupol ci sono stati almeno 8 grandi raid aerei nelle ultime 48 ore

(LaPresse) Decine di cadaveri vengono ammassati in una fossa comune scavata a Mariupol, in Ucraina. Si tratta di una trincea lunga circa 25 metri, scavata da addetti comunali in uno dei vecchi cimiteri della città, sotto assedio da parte delle forze russe. I corpi sono avvolti in tappeti o sacchi neri: sino ad ora nella fossa aperta martedì sono finiti circa 70 cadaveri. Secondo fonti ufficiali di Kiev circa 1.200 persone sono morte nei nove giorni di assedio della città sul Mar d’Azov, non tutte a causa dei combattimenti e degli attacchi russi, alcune sono decedute in casa per cause naturali, ma le autorità non sono state finora in grado di provvedere al ritiro dei corpi per la loro sepoltura. La metà dei cadaveri nella fossa, secondo la stima di fonti giornalistiche sul posto, sarebbero comunque morti a causa degli scontri armati. A Mariupol ci sono stati almeno 8 grandi raid aerei nelle ultime 48 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata